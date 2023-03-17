«Подданные США»: В Совфеде предрекли Швейцарии кризис финансовой системы
Швейцария постарается не идти на поводу у США и не блокировать еще 100 миллиардов долларов российских активов, отметил в эфире НСН сенатор Андрей Климов.
Крупные инвесторы и вкладчики начали бежать из банков Швейцарии, финансовая система страны оказалась в плену у американской, ее кризис не за горами, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН.
Накануне посол США в Берне Скотт Миллер заявил, что Швейцария могла бы заблокировать еще 50-100 миллиардов долларов российских активов. По его словам, необходимо найти как можно больше российских активов, заморозить их и, если необходимо, конфисковать, чтобы предоставить Украине для восстановления. Андрей Климов отметил, что Швейцария постарается не идти на поводу у США.
«Если Швейцария является провинцией США, то все возможно. Если она, потеряв свой нейтральный статус, еще остается квазисуверенным государством, то швейцарцы постараются этого не делать. Они уже хлебнули по полной. У них уже со счетов в их банках побежали и китайцы, и арабы богатые, и не только. Новость о каком-нибудь банковском кризисе в Швейцарии не за горами, если так дальше пойдет. Очень крупные инвесторы и вкладчики начинают оттуда бежать. Они видят, что Швейцария не исполняет своих обязательств в качестве государства, где можно надежно хранить деньги. Швейцарская финансовая система оказалась в плену у американской. А посол Миллер – это просто чиновник американской империи, который полагает, что все остальные страны их подданные», - сказал Климов.
Ранее газета SonntagsZeitung сообщала, что всего в Швейцарии задекларировано порядка 50 миллиардов долларов российских средств. При этом в феврале правительство Швейцарии заявляло, что передача Украине российских активов, замороженных в стране, в соответствии с действующим законодательством является незаконной, сообщает НСН.
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