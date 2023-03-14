Объявлено о падении производства машин и оборудования в РФ на 45% за год
Производство в России автомобилей и других транспортных средств, а также оборудования рухнуло в 2022 году на 44,7%. Такие данные приведены в исследовании Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ).
Как подчёркивается в документе, падение привело к сокращению промышленного производства в субъектах федерации с высокой долей автомобильной промышленности. В первую очередь это Калужская, Калининградская, Тверская и Ярославская области.
Так, как уточняют «Известия», в Калужской области промпроизводство сократилось на 19,3%, в Калининградской — на 17,6%. В целом спад в промышленности, в основном в обрабатывающей, зафиксирован в 37 регионах — до 15%.
Как подчёркивается в исследовании, сектор промпроизводства неравномерно адаптируется к новым условиям. В связи с этим, ситуация в отраслях, которые показали высокие результаты в 2022 году, рискует измениться в худшую сторону. Это может произойти, в частности, в случае ужесточения антироссийских санкций или уменьшения государственного заказа на ряд видов продукции.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в комментарии НСН заявил, что «АвтоВАЗ», несмотря на проблемы, выживет в непростых условиях благодаря поддержке со стороны государства.
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