Объявлено о падении производства машин и оборудования в РФ на 45% за год

Производство в России автомобилей и других транспортных средств, а также оборудования рухнуло в 2022 году на 44,7%. Такие данные приведены в исследовании Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ).

Как подчёркивается в документе, падение привело к сокращению промышленного производства в субъектах федерации с высокой долей автомобильной промышленности. В первую очередь это Калужская, Калининградская, Тверская и Ярославская области.

Так, как уточняют «Известия», в Калужской области промпроизводство сократилось на 19,3%, в Калининградской — на 17,6%. В целом спад в промышленности, в основном в обрабатывающей, зафиксирован в 37 регионах — до 15%.