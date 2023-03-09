«Такие же шины, только дешевле»: Автомобилисты не заметят ухода Continental из России
После анонсированного ухода из России производителя шин Continental владельцы автомобилей получат тот же продукт, но за меньшую сумму, сказал НСН Александр Казаченко.
После того, как немецкий производитель шин Continental окончательно покинет российский рынок, изменится название покрышек, возможно, технологические добавки в резину и, скорее всего, их стоимость, рассказал НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Накануне компания Continental заявила о планах уйти с российского рынка. Ровно год назад она объявила о приостановке бизнеса в стране. Речь шла, прежде всего, об изготовлении шин и комплектующих на заводе в Калуге. Continental также приостановила поставки своей продукции.
«Их уход из России ни на что не повлияет. Предприятия останавливались, потом возобновили производство. Была заключена сделка по продаже, Федеральная антимонопольная служба ее подтвердила. Завод работает», - сказал Казаченко.
Из-за отсутствия отчислений с продажи каждого колеса стоимость шин будет снижена, а их состав останется прежним, потому что технологии производства давно известны, отметил он.
«Continental сто процентов запретит использование названий. Технологии везде плюс-минус одинаковые, есть также разная цена, свои определенные добавки технологические в резину, они на самом деле все известны. Когда завод делали в Польше, там эта резина называлась Conti, у нас будет называться какой-нибудь Conti+, грубо говоря. Найдут, чем заместить. Все то же самое, но с другими индексами, и, конечно, будет другой ценник. Наверное, дешевле, потому что не будут давать с продажи каждого колеса отчисления в бренд», - заключил собеседник.
Ранее руководитель продаж сети шинных центров «Колесо.ру» Игорь Ларкин в разговоре с НСН заявил, что ушедших с российского рынка производителей шин с лихвой заменили китайские и корейские, а также отечественные бренды.
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