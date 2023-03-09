«Такие же шины, только дешевле»: Автомобилисты не заметят ухода Continental из России

После того, как немецкий производитель шин Continental окончательно покинет российский рынок, изменится название покрышек, возможно, технологические добавки в резину и, скорее всего, их стоимость, рассказал НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Накануне компания Continental заявила о планах уйти с российского рынка. Ровно год назад она объявила о приостановке бизнеса в стране. Речь шла, прежде всего, об изготовлении шин и комплектующих на заводе в Калуге. Continental также приостановила поставки своей продукции.