В «Ростелекоме» заявили о восстановлении работы сети после сбоя
В «Ростелекоме» подтвердили кратковременный сбой в работе сети передачи данных. Об этом сообщает РИА Новости.
В компании уточнили, что сбой, продлившийся 29 минут, мог отразиться на доступности части интернет-ресурсов.
«Трафик был оперативно переведён на резервное оборудование. В настоящее время сеть и инфраструктура компании работают штатно», - говорится в сообщении.
Ранее платформы Downdetector и «Сбой.рф» зафиксировали сбой в работе «Иви», «Кинопоиска», «Ростелекома», РЖД, Газпромбанка, «Мегафона», Ozon, Wildberries и других сервисов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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