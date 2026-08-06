В «Ростелекоме» заявили о восстановлении работы сети после сбоя

В компании уточнили, что сбой, продлившийся 29 минут, мог отразиться на доступности части интернет-ресурсов.

«Трафик был оперативно переведён на резервное оборудование. В настоящее время сеть и инфраструктура компании работают штатно», - говорится в сообщении.

Ранее платформы Downdetector и «Сбой.рф» зафиксировали сбой в работе «Иви», «Кинопоиска», «Ростелекома», РЖД, Газпромбанка, «Мегафона», Ozon, Wildberries и других сервисов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».