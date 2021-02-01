Обучение и ограничение. Как защитить инвесторов в ценные бумаги
Директор финансового центра Сколково-РЭШ в эфире НСН рассказал, как защитить интересы непрофессиональных участников рынка ценных бумаг.
Президент России Владимир Путин потребовал защитить интересы инвестирующих в ценные бумаги россиян, чтобы эти люди не стали новой версией «обманутых дольщиков». Он указал, что сейчас вместе с кредитными ставками снижаются и ставки по депозитам, поэтому «получают развитие другие формы финансовых вложений, в том числе покупка ценных бумаг».
Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в эфире НСН рассказал, как защитить интересы непрофессиональных участников рынка ценных бумаг.
«С точки зрения непрофессиональных инвесторов должны быть сделана два главных шага. Первое – это финансовая грамотность. Приходя на рынок даже неквалифицированные инвесторы обязаны что-то о нем знать. Понимать, что акции несут потери с существенной вероятностью. Что при просадках капитала лучше не выходить из активов, потому что в будущем акции, скорее всего, отыграют. Но люди очень склонны продавать то, что падает в цене. Эти простые шаги надо разъяснять людям, потому что обычно финансовая грамотность в России не преподается даже в университетах», - посетовал Шибанов.
Также необходимо законодательно снижать доступ на финансовый рынок для непрофессионалов, добавил он. «Вторая сторона вопроса, это то, что Банк России уже активно делает. И сейчас, видимо, будут приняты изменения в законодательство о том, что структурные продукты, сложные финансовые активы будут недоступны непрофессиональным инвесторам, которые свою квалификацию не доказали. Структурные продукты приносят очень маленькую доходность и очень много рисков на человека возлагают. Запретить покупать простые акции, облигации – это достаточно непростая задача. А вот сложные продукты, которые зачастую непонятны даже тем, кто их выпускает, нужно ограничивать для доступа непрофессиональных инвесторов», - сказал эксперт.
По его мнению, сравнивать игроков финансового рынка с дольщиками некорректно. «На финансовых рынках, когда вы работаете с простыми продуктами типа акций и облигаций, если вы купили не одну акцию, а много разных, то у вас не может быть потерн весь портфель. Если отдельная компаний разорится, то это проблемы тех, кто в нее вложился. Но сто компаний одновременно обычно не разоряются. Эта история с диверсификацией – это очень важно. Это часть финансовой грамотности. Сложный интеллектуальный и этический вопрос – в каких ситуациях брокер может открывать счет. Ведь если человек хочет потратить деньги на какой-то товар – это его право», - заключил собеседник НСН.
Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в эфире НСН рассказал, на что стоит обратить внимание инвесторам в 2021 году.
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