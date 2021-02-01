Обучение и ограничение. Как защитить инвесторов в ценные бумаги

Также необходимо законодательно снижать доступ на финансовый рынок для непрофессионалов, добавил он. «Вторая сторона вопроса, это то, что Банк России уже активно делает. И сейчас, видимо, будут приняты изменения в законодательство о том, что структурные продукты, сложные финансовые активы будут недоступны непрофессиональным инвесторам, которые свою квалификацию не доказали. Структурные продукты приносят очень маленькую доходность и очень много рисков на человека возлагают. Запретить покупать простые акции, облигации – это достаточно непростая задача. А вот сложные продукты, которые зачастую непонятны даже тем, кто их выпускает, нужно ограничивать для доступа непрофессиональных инвесторов», - сказал эксперт.

По его мнению, сравнивать игроков финансового рынка с дольщиками некорректно. «На финансовых рынках, когда вы работаете с простыми продуктами типа акций и облигаций, если вы купили не одну акцию, а много разных, то у вас не может быть потерн весь портфель. Если отдельная компаний разорится, то это проблемы тех, кто в нее вложился. Но сто компаний одновременно обычно не разоряются. Эта история с диверсификацией – это очень важно. Это часть финансовой грамотности. Сложный интеллектуальный и этический вопрос – в каких ситуациях брокер может открывать счет. Ведь если человек хочет потратить деньги на какой-то товар – это его право», - заключил собеседник НСН.

Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в эфире НСН рассказал, на что стоит обратить внимание инвесторам в 2021 году.

