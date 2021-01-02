Аналитик рассказал, во что вложиться инвесторам в 2021 году

Акции в 2021 году по-прежнему будут доходнее облигаций, но держать их долго станет рискованно, предупредил в беседе с НСН аналитик Богдан Зварич.

Больше всего в 2020 году на рынке акций выиграли инвесторы, вложившиеся в компании в сфере новой энергетики, включая электромобили (это, в частности, китайская Nio). Так, по данным биржи Nasdaq, в топ-10 лучших акций года вошли акции сразу пяти таких компаний, а также акции разработчика вакцин Novavax и китайской GSX Techedu, занимающейся дистанционным образованием.

По мнению экспертов Nasdaq, лучшим активом года стал биткойн, который в декабре бил рекорды и достиг 27 тысяч долларов. Хорошую доходность обеспечили инвестиции в золото через специализированные биржевые фонды, а также серебро и медь.

Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в эфире НСН рассказал, на что стоит обратить внимание инвесторам в 2021 году.

«Первое, о чем стоит помнить, любая инвестиция — это риск. Покупая тот или иной актив, инвестор должен понимать, что он может понести потери. В этой связи мы рекомендуем диверсифицировать свои вложения в зависимости от толерантности к риску. При низкой терпимости к потерям формировать портфель с упором на консервативные инструменты, такие как облигации и депозиты. При большей склонности к риску добавлять в него акции», - отметил он.

По оценке Зварича, следующий год для частных инвесторов будет в целом неплохим.

«Мы склонны ожидать, что российский рынок акций продолжит быть более доходным, чем рынок облигаций, и пока не видим серьезных рисков для сценария роста. Поэтому рекомендуем терпимым к риску инвесторам увеличивать долю акций в своих портфелях. Мы считаем, что лучше фокусироваться на наиболее ликвидных бумагах, предлагающих хорошую дивидендную доходность. В частности, нам представляются весьма привлекательными по соотношению риск/доходность ключевые акции финансового и потребительского сектора, ведущих металлургов, газовых компаний, "фишки" в электроэнергетике. Однако, с нашей точки зрения, ситуация на рынках в 2021 году останется быстроменяющейся, поэтому придерживаться стратегии "купи и держи" может быть рискованно. Мы считаем необходимым оперативно управлять своим портфелем либо обратиться к профессиональным управляющим», - поделился мнением аналитик ПСБ.

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Более консервативно настроенным инвесторам Зварич рекомендовал облигации надежных эмитентов, которые дают гарантированный доход при меньших рисках.

«Рекомендуем следить за новыми размещениями качественных эмитентов 1-2 эшелона. Интересны бумаги, которые размещаются с премией к вторичному рынку. Рекомендуем формировать диверсифицированный портфель, включающий корпоративные бумаги срочностью до 3 лет, а также ОФЗ с плавающим купоном, привязанным к ставке RUONIA, и ОФЗ-ИН, дающие защиту от инфляции», - отметил собеседник НСН.

Ранее сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что в больше половины россиян (59% респондентов) ожидают повышения зарплаты в 2021 году, а 29% хотят карьерного роста.

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ФОТО: flickr.com
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