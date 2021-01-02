Аналитик рассказал, во что вложиться инвесторам в 2021 году

Больше всего в 2020 году на рынке акций выиграли инвесторы, вложившиеся в компании в сфере новой энергетики, включая электромобили (это, в частности, китайская Nio). Так, по данным биржи Nasdaq, в топ-10 лучших акций года вошли акции сразу пяти таких компаний, а также акции разработчика вакцин Novavax и китайской GSX Techedu, занимающейся дистанционным образованием.

По мнению экспертов Nasdaq, лучшим активом года стал биткойн, который в декабре бил рекорды и достиг 27 тысяч долларов. Хорошую доходность обеспечили инвестиции в золото через специализированные биржевые фонды, а также серебро и медь.

Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в эфире НСН рассказал, на что стоит обратить внимание инвесторам в 2021 году.

«Первое, о чем стоит помнить, любая инвестиция — это риск. Покупая тот или иной актив, инвестор должен понимать, что он может понести потери. В этой связи мы рекомендуем диверсифицировать свои вложения в зависимости от толерантности к риску. При низкой терпимости к потерям формировать портфель с упором на консервативные инструменты, такие как облигации и депозиты. При большей склонности к риску добавлять в него акции», - отметил он.

По оценке Зварича, следующий год для частных инвесторов будет в целом неплохим.

«Мы склонны ожидать, что российский рынок акций продолжит быть более доходным, чем рынок облигаций, и пока не видим серьезных рисков для сценария роста. Поэтому рекомендуем терпимым к риску инвесторам увеличивать долю акций в своих портфелях. Мы считаем, что лучше фокусироваться на наиболее ликвидных бумагах, предлагающих хорошую дивидендную доходность. В частности, нам представляются весьма привлекательными по соотношению риск/доходность ключевые акции финансового и потребительского сектора, ведущих металлургов, газовых компаний, "фишки" в электроэнергетике. Однако, с нашей точки зрения, ситуация на рынках в 2021 году останется быстроменяющейся, поэтому придерживаться стратегии "купи и держи" может быть рискованно. Мы считаем необходимым оперативно управлять своим портфелем либо обратиться к профессиональным управляющим», - поделился мнением аналитик ПСБ.