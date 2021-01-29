Финансист перечислил наиболее рискованные инструменты для инвестиций
Инвестировать можно в различные инструменты - валюту, недвижимость, бизнес, ценные бумаги, при этом необходимо помнить о соотношении «выгода-риск»: чем выше потенциальная прибыль, тем больше вероятность все потерять, сообщает «Прайм» со ссылкой на исполнительного директора Klopenko Group Дмитрия Иванова.
По его словам, наиболее рискованные инструменты для инвестиций - вложения в криптовалюту. При этом, согласно консервативному подходу, инвестор выбирает стабильные инструменты со средней доходностью, но и с низкими рисками (акции крупнейших компаний, инвестиции в стабильный бизнес, покупка валюты).
Среди наиболее консервативных видов инвестиций - покупка золотых и серебряных монет. Такие вложения защищают средства от девальвации, а в долгосрочной перспективе дают средний, но стабильный доход без угрозы потери прибыли.
Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в эфире НСН рассказал, на что стоит обратить внимание инвесторам в 2021 году.
«Первое, о чем стоит помнить, любая инвестиция — это риск. Покупая тот или иной актив, инвестор должен понимать, что он может понести потери. В этой связи мы рекомендуем диверсифицировать свои вложения в зависимости от толерантности к риску. При низкой терпимости к потерям формировать портфель с упором на консервативные инструменты, такие как облигации и депозиты. При большей склонности к риску добавлять в него акции», - отметил он.
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