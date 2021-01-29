Финансист перечислил наиболее рискованные инструменты для инвестиций

Среди наиболее консервативных видов инвестиций - покупка золотых и серебряных монет. Такие вложения защищают средства от девальвации, а в долгосрочной перспективе дают средний, но стабильный доход без угрозы потери прибыли.

Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в эфире НСН рассказал, на что стоит обратить внимание инвесторам в 2021 году.

«Первое, о чем стоит помнить, любая инвестиция — это риск. Покупая тот или иной актив, инвестор должен понимать, что он может понести потери. В этой связи мы рекомендуем диверсифицировать свои вложения в зависимости от толерантности к риску. При низкой терпимости к потерям формировать портфель с упором на консервативные инструменты, такие как облигации и депозиты. При большей склонности к риску добавлять в него акции», - отметил он.

