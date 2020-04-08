Общественники не поверили в поддержку бизнеса

«После первой волны мер поддержки бизнеса, все ждали от регионов конкретных действий, но таких действий не было, потому что регионы боятся. Но если меры поддержки будут только на уровне федеральной власти, и не будут совершенствоваться в регионах, в зависимости от их проблем, то работать они не будут. Всё что говорил Владимир Путин правильно, но без работы на местах в конкретных регионах этим меры поддержки будут нулевыми и их нельзя будет применить. Сейчас думают о введении второго пакета мер поддержек, а у нас и первый не работает. Самая большая была бы мера поддержки, если бы чиновники отвечали за предприятия, которые не смогли использовать меры поддержки из-за их, чиновников, бездействия. Я думаю, что сказано будет хорошо, а на деле работать не будет. Более того, я уверена, что помощь окажут только крупному региональному бизнесу, а тем, кому раньше не помогали, не помогут и сейчас», - заявила Гришина.

В то же время, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, призвал, в условиях не простой экономической ситуации, обнулить налоги для малого бизнеса, и «вообще забыть», что он является фискальным источником бюджета.

