Общественники не поверили в поддержку бизнеса
Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина рассказала, почему не работают меры поддержки бизнеса, которые уже были введены правительством и усомнилась в эффективности предстоящих.
Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству с участием Центрального Банка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Она должна позволить компаниям максимально сохранять занятость и доходы сотрудников.
Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в эфире НСН усомнилась в эффективности предстоящих мер поддержки и призвала к ответственности чиновников, из-за которых, по её мнению, любые меры поддержки работать не будут.
«После первой волны мер поддержки бизнеса, все ждали от регионов конкретных действий, но таких действий не было, потому что регионы боятся. Но если меры поддержки будут только на уровне федеральной власти, и не будут совершенствоваться в регионах, в зависимости от их проблем, то работать они не будут. Всё что говорил Владимир Путин правильно, но без работы на местах в конкретных регионах этим меры поддержки будут нулевыми и их нельзя будет применить. Сейчас думают о введении второго пакета мер поддержек, а у нас и первый не работает. Самая большая была бы мера поддержки, если бы чиновники отвечали за предприятия, которые не смогли использовать меры поддержки из-за их, чиновников, бездействия. Я думаю, что сказано будет хорошо, а на деле работать не будет. Более того, я уверена, что помощь окажут только крупному региональному бизнесу, а тем, кому раньше не помогали, не помогут и сейчас», - заявила Гришина.
В то же время, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, призвал, в условиях не простой экономической ситуации, обнулить налоги для малого бизнеса, и «вообще забыть», что он является фискальным источником бюджета.
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