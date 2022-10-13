Экс-глава ЦБ допустил создание крупными корпорациями карманных банков

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что российской экономике теперь нужно больше банков, чем до пандемии. Выходом может стать привлечение в Россию банков из дружественных стран, причем в запрещенной на данной момент законом форме филиалов. Дубинин считает, что для обхода санкций российские корпорации могут создавать карманные банки и производить расчеты.

«Уважаемые банки оказались под санкциями и работать с международными платежами не могут, а потому прибегают к помощи цепочек банковских переводов между более мелкими институтами, в том числе заграничными. К примеру, крупные банки Китая не работают с российским, а их мелкие финансовые организация сотрудничают с нашими. Эти механизмы не обсуждаются громко. Ранее Центробанк принял решение не публиковать статистику по банкам», - сказал Дубинин.

Собеседник НСН отметил, что банки других стран могут оказаться под вторичными санкциями, если начнут сотрудничать с российскими финансовыми институтами.