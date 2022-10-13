Экс-глава ЦБ допустил создание крупными корпорациями карманных банков
Крупные российские корпорации могут создавать кэптивные банки для обслуживания своих интересов в обход санкций, сказал НСН экономист Сергей Дубинин.
Российские корпорации, которые не находятся под санкциями, могут создать кэптивный банк для проведения финансовых операций, заявил в беседе с НСН экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин.
Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что российской экономике теперь нужно больше банков, чем до пандемии. Выходом может стать привлечение в Россию банков из дружественных стран, причем в запрещенной на данной момент законом форме филиалов. Дубинин считает, что для обхода санкций российские корпорации могут создавать карманные банки и производить расчеты.
«Уважаемые банки оказались под санкциями и работать с международными платежами не могут, а потому прибегают к помощи цепочек банковских переводов между более мелкими институтами, в том числе заграничными. К примеру, крупные банки Китая не работают с российским, а их мелкие финансовые организация сотрудничают с нашими. Эти механизмы не обсуждаются громко. Ранее Центробанк принял решение не публиковать статистику по банкам», - сказал Дубинин.
Собеседник НСН отметил, что банки других стран могут оказаться под вторичными санкциями, если начнут сотрудничать с российскими финансовыми институтами.
«Банки дружественных стран пытаются привлекать, но они все рискуют попасть под вторичными санкциями США. Открытие в России дочерних финансовых компаний не исключено. Это позволит проводить операции уже не через материнскую компанию. Но тут вопрос, как на это посмотрит Минфин США?», - отметил Дубинин.
Крупные российские компании, по его словам, могут создать кэптивный банк – это еще один инструмент обхода западных санкций.
«Корпорации, которые не находятся под санкциями, могут создать кэптивный банк, чтобы проводить через него финансовые операции», - пояснил Дубинин.
Ранее Сергей Дубинин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российским банкам надо предоставить возможность выпускать карты турецкой национальной платежной системы.
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