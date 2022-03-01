Британия ввела санкции против Сбербанка

Великобритания добавила Сбербанк в свой обновленный санкционный список. Об этом сообщает правительство Соединенного Королевства.

Потребкредиты в Сбербанке и ВТБ подорожали почти до 30% годовых

Лондон объяснил введение ограничений участием банка в «приобретении выгод от российского правительства» или его поддержке, а также тем, что Сбербанк как крупнейший в России по объему активов является «значимым игроком российского сектора финансовых услуг, который имеет стратегическое значение» для властей.

Санкции вводятся против корреспондентских счетов кредитной организации. Также банку запрещены клиринговые операции в фунтах стерлингов.

Ранее аналогичные санкции против Сбербанка ввели в США. На фоне специальной операции РФ на Украине американский Минфин ограничил корреспондентские счета банка.

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ФОТО: РИА Новости/
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