Британия ввела санкции против Сбербанка
Великобритания добавила Сбербанк в свой обновленный санкционный список. Об этом сообщает правительство Соединенного Королевства.
Лондон объяснил введение ограничений участием банка в «приобретении выгод от российского правительства» или его поддержке, а также тем, что Сбербанк как крупнейший в России по объему активов является «значимым игроком российского сектора финансовых услуг, который имеет стратегическое значение» для властей.
Санкции вводятся против корреспондентских счетов кредитной организации. Также банку запрещены клиринговые операции в фунтах стерлингов.
Ранее аналогичные санкции против Сбербанка ввели в США. На фоне специальной операции РФ на Украине американский Минфин ограничил корреспондентские счета банка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru