Объем выданных ипотек на новостройки в России снизился на 66,4%

В январе 2023 года объем выданных ипотечных кредитов на первичное жилье упал на 66,4%. Об этом сказано в материалах Центробанка, опубликованных во вторник, 7 марта.

Центробанк усилит регулирование ипотеки с 1 мая

ЦБ приводит данные по сравнению с декабрем 2022 года. С нового года произошло повышение ставок по жилищным кредитам на новостройки с государственной поддержкой. Также ЦБ ужесточил требования к малообеспеченным займам.

В Центробанке сообщили, что количество выданных ипотечных кредитов на новостройки снизилось в январе 2023 года на 36,1%.

В январе 2023 года заключено 77,3 тысячи ипотечных договоров на все категории жилой недвижимости. Это на 18,6% меньше, чем в январе прошлого года, уточнили в ЦБ.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН назвал ужесточение выдачи ипотеки нужной и оправданной мерой. Однако регулятор запоздал с нововведениями, считает эксперт.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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