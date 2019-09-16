Названа выгода России от объединения с Белоруссией

Директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александр Кнобель в беседе с НСН заверил, что такая программа экономической интеграции стран позволит упростить взаимодействие между Россией и Белоруссией.

«Все, что перечислено: единый налоговый кодекс, единый гражданский кодекс, единые правила регулирования банковской системы, но при условии разных Центральных банков – это, в общем то, лишь упрощает взаимодействие между хозяйствующими субъектами двух государств. Понятно, что если у вас налоговые условия одинаковые, что в Гомеле, что в Брянске, то вам гораздо проще вести свои дела, вне зависимости от того, с какой стороны границы расположены филиалы ваших предприятий. Это при том, что и границы самой как таковой нет сейчас и не будет по всем этим прогнозам», - объяснил он.

Кроме того, по словам Кнобеля, не стоит беспокоиться и о давлении на российскую экономику в связи с единым регулятором рынков нефти и газа. Он пояснил, что этого удастся избежать за счет обнуления российских экспортных пошлин.

«Что касается рынка нефти и газа, то, в договоре о российском союзе прописано, что уже через несколько лет должен быть единый рынок нефти и газа. А то, что в России налоговый маневр осуществляется в нефтегазовом секторе, уже обуславливает то, что никаких проблем с построением единого рынка нефти не будет, поскольку экспортные пошлины российские будут обнулены. Соответственно они будут нулевые как при поставках в Беларусь, так и при поставках в страны Европы. В этом смысле Беларусь будет покупать у нас нефть по тем же ценам, что мы продаем нефть в страны Европы, в Китай и в другие страны дальнего зарубежья. Поэтому я не вижу давления какого-то на российскую экономику», - заверил собеседник НСН.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что такое сотрудничество было бы полезно обеим странам и способствовало полноценной интеграции. Однако, по его мнению, результатом такого тандема должно стать объединение стран в единое государство, а не имитация работы над интеграцией.

