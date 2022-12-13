СМИ: Россия может вновь стать главным поставщиком газа в ЕС

Отмечается, что энергетический мост из России в Европу строился не одно десятилетие и в прошлом выдержал суровые времена: холодную войну, распад СССР, либерализацию энергорынка, указывает телеканал «360».

Bloomberg процитировало премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, который подчеркнул, что остаться без газа из РФ навсегда было бы «исторически невежественным и геополитически неправильным». Сейчас ФРГ платит за импорт газа 140 евро за мегаватт-час, что в семь раз больше, чем в среднем в 2010-2020 годах, пишет Газета.ру. Кроме того, Берлину приходится тратить миллиарды на субсидии.

