СМИ: Россия может вновь стать главным поставщиком газа в ЕС

Россия может восстановить статус главного поставщика газа в Евросоюз, это обусловлено географическим расположением страны и большим запасом ресурсов. Об этом пишет Bloomberg.

В Евросоюзе заявили о гарантии обеспеченности газом текущей зимой

Отмечается, что энергетический мост из России в Европу строился не одно десятилетие и в прошлом выдержал суровые времена: холодную войну, распад СССР, либерализацию энергорынка, указывает телеканал «360».

Bloomberg процитировало премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, который подчеркнул, что остаться без газа из РФ навсегда было бы «исторически невежественным и геополитически неправильным». Сейчас ФРГ платит за импорт газа 140 евро за мегаватт-час, что в семь раз больше, чем в среднем в 2010-2020 годах, пишет Газета.ру. Кроме того, Берлину приходится тратить миллиарды на субсидии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссийский ГазРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры