СМИ: Россия может вновь стать главным поставщиком газа в ЕС
Россия может восстановить статус главного поставщика газа в Евросоюз, это обусловлено географическим расположением страны и большим запасом ресурсов. Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что энергетический мост из России в Европу строился не одно десятилетие и в прошлом выдержал суровые времена: холодную войну, распад СССР, либерализацию энергорынка, указывает телеканал «360».
Bloomberg процитировало премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, который подчеркнул, что остаться без газа из РФ навсегда было бы «исторически невежественным и геополитически неправильным». Сейчас ФРГ платит за импорт газа 140 евро за мегаватт-час, что в семь раз больше, чем в среднем в 2010-2020 годах, пишет Газета.ру. Кроме того, Берлину приходится тратить миллиарды на субсидии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 376 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 032 / сут.
- Армия России применила новые РСЗО «Торнадо-Г» по укрепрайону ВСУ на Марьинском направлении
- СМИ: США отправили Украине энергооборудование на сумму $13 млн
- Пушилин рассказал о контратаках ВСУ на Краснолиманском направлении
- СМИ: Россия может вновь стать главным поставщиком газа в ЕС
- Пушилин заявил об освобождении более половины ДНР от ВСУ
- Академик рассказал, когда наступит пик заболеваемости гриппом
- Стало известно, когда лучше покупать натуральную елку
- Бут заявил, что он и Грайнер пожали друг другу руки
- Метеорный поток Геминиды достигнет пика активности в ночь на 14 декабря
- Стало известно, как правильно покупать доллары
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru