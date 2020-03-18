Отказ от российской нефти в пользу саудовской назвали временным

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН признал, что спрос на поставки российской нефти сейчас сокращается, но предположил, что это продлится не долго.

«Да, действительно, потребление нефти сейчас падает, причем в основном в Китае. Китай отказывается от части поставок нефти, в том числе и российской. Россия всегда занимала в Китае среди поставщиков нефти первое место, но постоянно конкурировала с Саудовской Аравией. Поскольку Саудовская Аравия сейчас продаёт нефть по очень низким ценам, то есть занимается демпингом, конечно, потребители переключаются на саудовскую нефть. Но я бы сказал, что это временное явление, и вряд ли оно очень долго продлится — думаю, максимум до начала следующего месяца», - прогнозирует эксперт.

В условиях «ценовой войны» Россия имеет мало возможностей для конкуренции из-за высоких налогов, которые платят российские нефтяники, объяснил Танкаев.

«В себестоимости нашей нефти 85% составляют налоги, которые платят нефтяные компании. И, конечно, мы не можем опускать цены на нефть до уровня, который сейчас установили саудовские арабы. У нас самый высокий уровень налогообложения нефтяных компаний в мире. Причем настолько, что даже трудно сравнивать. В Норвегии, например, платят 65%, в Саудовской Аравии доля налогов в прибыли составляет 25%. Мы неконкурентоспособны потому, что у нас безумное налоговое бремя. Надо что-то с этим делать, надо как-то решать эту проблему. Но наше правительство пока не способно это сделать, так же как и не способно посчитать по-настоящему налоговое бремя для нефтяных компаний. В правительстве просто нет специалистов, к сожалению», - посетовал собеседник НСН.

Снижение налогов для нефтяных компаний сделало бы Россию более конкурентоспособной на мировом рынке, считает Танкаев. Что касается Саудовской Аравии, то её компании могут держать низкие цены, пока у них низкие налоги, добавил он.

«Могут держать их долго, но объемы добычи у них как падали, так и будут падать. Они не могут держать высокий уровень добычи просто потому, что у них разведаны все запасы, какие могли бы быть, и сейчас идёт достаточно быстрое исчерпание этих запасов. Воспроизводства у них давным-давно нет, и в этом плане они нам не конкуренты. Всё, что они могут сделать - производить синтетические топлива», - рассказал Танкаев.

Между тем, цены на нефть в среду, 18 марта, остаются ниже $30. На торгах биржи ICE они снижались до $28 за баррель Brent с поставкой в мае. Котировки упали с начала недели на фоне снижения ставки ФРС США почти до нуля, а также опасений глобальной рецессии из-за влияния коронавируса.

