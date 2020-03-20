Новости за ночь: Трамп пообещал вмешаться в «разорительную для России» нефтяную войну

По словам американского лидера, у США есть «серьёзные рычаги влияния», и в нужное время он вмешается. Низкие цены хороши для обычных потребителей в США, но вредят промышленности, и сейчас Вашингтон «пытается найти нечто среднее», отметил Трамп.

Как сообщает РИА Новости, президент США также заявил, что происходящее «очень разорительно» для России, поскольку российская экономика основана на углеводородах. Низкие цены — это плохо и для Саудовской Аравии, добавил он.

Нефтяные котировки обвалились почти в два раза с начала марта. Падение спровоцировал развал сделки ОПЕК+, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться по объемам сокращения нефтедобычи. На рынок повлияло и снижение спроса на нефть в связи с пандемией коронавируса.

На торгах 18 и 19 марта цены на нефть Brent опускались ниже $25 за баррель, российская Urals подешевела до $19. аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предположил, что при переизбытке нефти на рынке цены могут упасть даже ниже нуля. Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН предположил, что США не допустят такой сценарий, поскольку за нефтегазовым сектором начнёт сыпаться банковский, а за ним и вся американская экономика.

