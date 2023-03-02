Новые банкноты номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей представят летом
Заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Белов заявил, что модернизированные тысячную и пятитысячную банкноты планируется представить уже летом 2023 года, сообщает ТАСС.
На организованной Ассоциацией банков России ежегодной встрече кредитных организаций он указал, что проведённая модернизация позволит не только повысить качество купюр, но и обеспечит их надёжную защиту от подделки.
«Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн... усовершенствованный защитный комплекс, высокую износоустойчивость», - подчеркнул он.
Ранее в Центробанке назвали символы и достопримечательности Приволжского и Уральского округов, из которых будет сделан финальный выбор для размещения на модернизированных банкнотах в одну и пять тысяч рублей, сообщает НСН.
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