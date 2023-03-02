Новые банкноты номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей представят летом

На организованной Ассоциацией банков России ежегодной встрече кредитных организаций он указал, что проведённая модернизация позволит не только повысить качество купюр, но и обеспечит их надёжную защиту от подделки.

«Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн... усовершенствованный защитный комплекс, высокую износоустойчивость», - подчеркнул он.

Ранее в Центробанке назвали символы и достопримечательности Приволжского и Уральского округов, из которых будет сделан финальный выбор для размещения на модернизированных банкнотах в одну и пять тысяч рублей, сообщает НСН.

