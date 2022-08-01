Названы финалисты для новых банкнот в одну и пять тысяч рублей

Для тысячной купюры предлагаются варианты: «Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион "Нижний Новгород", памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, река Волга с различными видами, башня Сююмбике Казанского кремля, Казанский кремль, заповедник "Городище", Центр семьи Казан».

Для пятитысячной купюры выбраны достопримечательности: «дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет, скульптура каслинского литья "Россия", объекты нефте- и газодобывающей промышленности, малахитовая ваза, памятный знак "Европа — Азия", памятник "Тыл — фронту" и памятник "Сказ об Урале"».

В настоящее время ведется работа над эскизом, прорабатываются детали изображений. Защитный комплекс новых купюр станет более совершенным, чем у модифицированных более низкого номинала.

Напомним, Центробанк планирует возобновить в конце 2022 года печать купюр номиналом в десять рублей. Вернуть захотели и пятирублевые банкноты, которые прекратили заказывать у Гознака в 1998 году.

