Новости за ночь: В Европе призвали ответить на угрозу санкций США из-за «Северного потока-2»

В австрийской нефтегазовой компании OMV ждут, что на угрозы санкций США против связанных с «Северным потоком-2» предприятий будет дан политический ответ. Об этом в интервью немецкой прессе заявил глава OMV Райнер Зеле.

США давят «Северный поток-2» свежими санкциями. Европа готовит ответ

Топ-менеджер выразил заинтересованность в том, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность для инвесторов, сообщает RT. Зеле уверен, что речь идёт об отстаивании европейского суверенитета.

Угроза санкций США в декабре 2019 года остановила достройку «Северного потока-2»: швейцарский подрядчик Allseas отказался продолжать работы. Летом 2020 года Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет на следующий финансовый год, предусматривающий ужесточение санкций против этого проекта. Давление со стороны Вашингтона усиливается, сигнализируют подрядчики.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции СШАСеверный Поток-2
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