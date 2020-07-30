Новости за ночь: В Европе призвали ответить на угрозу санкций США из-за «Северного потока-2»

Топ-менеджер выразил заинтересованность в том, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность для инвесторов, сообщает RT. Зеле уверен, что речь идёт об отстаивании европейского суверенитета.

Угроза санкций США в декабре 2019 года остановила достройку «Северного потока-2»: швейцарский подрядчик Allseas отказался продолжать работы. Летом 2020 года Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет на следующий финансовый год, предусматривающий ужесточение санкций против этого проекта. Давление со стороны Вашингтона усиливается, сигнализируют подрядчики.

