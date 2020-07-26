Die Welt сообщила о давлении США на участников «Северного потока — 2»
Немецкая газета Die Welt написала, что американские власти усиливают давление на европейских участников «Северного потока — 2». В ходе видеосвязи с подрядчиками проекта чиновники из Госдепартамента, Минфина и Минэнерго США «очень хорошо дали понять, что хотят помешать завершению строительства трубопровода».
Информация стала известна журналистам от источников, наблюдавших за онлайн-переговорами. В них с американской стороны участвовали минимум 12 чиновников из трёх ведомств.
«Официальные лица США "очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению трубопровода"», — пишет Die Welt.
По оценке источника издания, «угроза очень и очень серьёзная».
Ранее палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет на 2021 год об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Европейский союз 17 июля выступил против односторонних санкций со стороны США в отношение российских проектов.
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