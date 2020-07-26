Die Welt сообщила о давлении США на участников «Северного потока — 2»

Немецкая газета Die Welt написала, что американские власти усиливают давление на европейских участников «Северного потока — 2». В ходе видеосвязи с подрядчиками проекта чиновники из Госдепартамента, Минфина и Минэнерго США «очень хорошо дали понять, что хотят помешать завершению строительства трубопровода».

Информация стала известна журналистам от источников, наблюдавших за онлайн-переговорами. В них с американской стороны участвовали минимум 12 чиновников из трёх ведомств.