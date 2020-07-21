Удар по Германии. США усиливает санкции против «Северного потока — 2»

Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Как прописано в документе, новые ограничительные меры затронут иностранные компании и лица, способствующие реализации проекта, в частности, предоставлению судов для укладки труб обоих газопроводов.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил НСН, что подобные решения обострят отношения США и Германии.

«Анонсированные санкции относятся не к самому строительству газопровода, а к тем компаниям, которые будут с ним работать, его обслуживать.