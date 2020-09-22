Новости за ночь: Цены на новостройки к концу года вырастут на 12–15%
Цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 12–15% по итогам года. Участники рынка недвижимости сообщили, что связано это с высоким спросом из-за программы льготной ипотеки под 6,5%. Кроме того, на рынок вышли инвесторы — граждане, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в недвижимость.
По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, в среднем 1 кв. м на первичном рынке недвижимости в городах-миллионниках России сейчас стоит 80,4 тыс. рублей. Это на 3% выше, чем месяц назад, пишет «Известия». По его мнению, рост цен продолжится и к концу года составит до 12%.
Руководитель направления новостроек в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев сообщил, что новостройки уже подорожали по сравнению с прошлым годом и рост цен продолжится, передает Ura.ru.
Специалист сообщил, что новостройки в Санкт-Петербурге подорожали на 28,2%, на 15,3% — в Краснодаре, на 12,1% — в Новосибирске, на 12,7% — в Казани, отмечает RT.
Ранее президент некоммерческого партнёрства «Корпорация риелторов «Мегаполис Сервис», вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко рассказал, с чем связан рост стоимости квартир на вторичном рынке в августе.
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