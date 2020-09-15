Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных предложили расширить
Министерство финансов РФ предложило правительству расширить государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
В Минфине считают, что программу можно распространить на кредиты, выданные под строительство индивидуального жилого дома или на приобретение такого недостроенного объекта.
Кроме того, законопроект предоставит возможность воспользоваться этой мерой поддержки гражданам, которые приобретают доли в праве общей собственности на жильё и в конечном итоге становятся собственниками этого объекта недвижимости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru