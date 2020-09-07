В Гильдии риелторов Подмосковья рассказали о подорожании однокомнатных квартир
По данным сервиса ЦИАН, стоимость квартир на вторичном рынке выросла в августе во всех крупных городах России. От чего зависит этот тренд, «Радио 1» разъяснил президент некоммерческого партнёрства «Корпорация риелторов «Мегаполис Сервис», вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко.
«Здесь много факторов сложились воедино. Первый – это дорожающая первичка. Кроме того, мы некоторое время находились на карантине, и покупательный спрос у многих был временно снижен именно за счёт карантинных мер. Когда эти меры были сняты, мы увидели дополнительный приток покупателей на рынок – так называемый отложенный спрос. Это второй фактор. Третий состоит в том, что на сегодняшний день у нас самые низкие ставки по ипотеке, ипотека наиболее доступна за всю историю. И что ещё важно – нам очень помогает депозит, который в банках фактически приближается к очень низким отметкам. Инфляция съедает накопления, и часть людей решает, что надёжнее закрыть вклад в банке и купить недвижимость», – отметил эксперт.
По словам Сергея Власенко, больше всего в августе в Московской области подорожали однокомнатные квартиры.
«Мы видим рост цен по Подмосковью – он достаточно существенный для одного месяца. За август в среднем по региону однокомнатные квартиры подорожали на 1,7%, двухкомнатные – на 0,7% и трёхкомнатные – на 0,2%. Самый высокий спрос – именно на однокомнатные квартиры, и это понятно, потому что именно их лучше всего сдавать в аренду. На сегодня это наиболее востребованной формат жилья», – сказал собеседник «Радио 1».
По мнению Власенко, рост цен на вторичку – временный, и через некоторое время он завершится. Ситуация с высоким спросом может продлиться ещё несколько месяцев. Но если зарплаты не будут расти, а инфляционные процессы станут нарастать, то на определённом этапе цены начнут снижаться.
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