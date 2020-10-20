Новости за ночь: Цена подсолнечного масла в России побила рекорд

Некоторые переработчики пытались снизить закупочные цены на подсолнечник, однако во второй половине недели им вновь пришлось поднять цены, сообщает РЕН ТВ.

По прогнозу аналитиков, сдерживать цены будет укрепление рубля, а также снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла.

Между тем, эксперты предсказывают дальнейший рост цен на рынке подсолнечника, передает RT.

В сентябре аналитики предупреждали, что из-за засухи в ряде российских регионов в нынешнем году ожидается серьезный неурожай подсолнечника. Не торопиться с оценкой нынешнего урожая подсолнечника в эфире НСН тогда посоветовал советник председателя Госдумы Вячеслава Володина, специалист по сельскому хозяйству Геннадий Кулик.

«Не везде подсолнечник так пострадал», — заявил он, предложив оценить ситуацию через неделю.

По словам Кулика, существует целый ряд заменителей подсолнечного масла.

