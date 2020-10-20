Новости за ночь: Цена подсолнечного масла в России побила рекорд

В России резко увеличились внутренние цены на подсолнечное масло. Как сообщает центр аналитики "Совэкон", причина скачка цен - рост экспортных цен, передает РИА Новости.

Котировки на внутреннем рынке подсолнечного масла выросли на 6,6%, сейчас 1 тонна стоит рекордные 74,175 тысячи рублей.

Россиян предупредили о скором подорожании подсолнечного масла и семечек

Некоторые переработчики пытались снизить закупочные цены на подсолнечник, однако во второй половине недели им вновь пришлось поднять цены, сообщает РЕН ТВ.

По прогнозу аналитиков, сдерживать цены будет укрепление рубля, а также снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла.

Между тем, эксперты предсказывают дальнейший рост цен на рынке подсолнечника, передает RT.

В сентябре аналитики предупреждали, что из-за засухи в ряде российских регионов в нынешнем году ожидается серьезный неурожай подсолнечника. Не торопиться с оценкой нынешнего урожая подсолнечника в эфире НСН тогда посоветовал советник председателя Госдумы Вячеслава Володина, специалист по сельскому хозяйству Геннадий Кулик.

«Не везде подсолнечник так пострадал», — заявил он, предложив оценить ситуацию через неделю.

По словам Кулика, существует целый ряд заменителей подсолнечного масла.

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ФОТО: РИА Новости
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