Эксперты предложили россиянам есть рапсовое и соевое масло, если подорожает подсолнечное

Из-за засухи в ряде российских регионов в нынешнем году ожидается серьезный неурожай подсолнечника. Аналитики «СовЭкона» заявили РБК, что сбор этой сельхозкультуры снизился на 23% по сравнению с прошлым годом. Это может привести к росту цен на подсолнечное масло. На прошлой неделе средняя цена на подсолнечник составляла 22575 рублей за тонну, а в ближайшей перспективе может вырасти минимум на 20%.

Не торопиться с оценкой нынешнего урожая подсолнечника в эфире НСН посоветовал советник председателя Госдумы Вячеслава Володина, специалист по сельскому хозяйству Геннадий Кулик.

«Не везде подсолнечник так пострадал», — заявил он, предложив оценить ситуацию через неделю.

По словам Кулика, существует целый ряд заменителей подсолнечного масла.

«Они (другие масла — НСН) не популярные, но могут быть использованы. У нас очень много рапса, мы продаем его на экспорт, из него можно делать рапсовое масло. Его весь мир широко использует и покупает», — отметил специалист.

Согласился в оценке ситуации с Куликом и заведующий лабораторией Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи Константин Эллер, который посоветовал россиянам не паниковать.