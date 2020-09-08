Эксперты предложили россиянам есть рапсовое и соевое масло, если подорожает подсолнечное
Специалисты рассказали НСН, на какие масла россияне смогут перейти, если подсолнечное резко подорожает в 2020 году.
Из-за засухи в ряде российских регионов в нынешнем году ожидается серьезный неурожай подсолнечника. Аналитики «СовЭкона» заявили РБК, что сбор этой сельхозкультуры снизился на 23% по сравнению с прошлым годом. Это может привести к росту цен на подсолнечное масло. На прошлой неделе средняя цена на подсолнечник составляла 22575 рублей за тонну, а в ближайшей перспективе может вырасти минимум на 20%.
Не торопиться с оценкой нынешнего урожая подсолнечника в эфире НСН посоветовал советник председателя Госдумы Вячеслава Володина, специалист по сельскому хозяйству Геннадий Кулик.
«Не везде подсолнечник так пострадал», — заявил он, предложив оценить ситуацию через неделю.
По словам Кулика, существует целый ряд заменителей подсолнечного масла.
«Они (другие масла — НСН) не популярные, но могут быть использованы. У нас очень много рапса, мы продаем его на экспорт, из него можно делать рапсовое масло. Его весь мир широко использует и покупает», — отметил специалист.
Согласился в оценке ситуации с Куликом и заведующий лабораторией Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи Константин Эллер, который посоветовал россиянам не паниковать.
«Советую не паниковать: ничего страшного с растительным маслом не произойдет и никакой дыры в бюджете россиян не будет из-за него», — сказал он в эфире НСН, добавив, что мало от растительного отличается также соевое масло.
«Подсолнечное — это высококачественное растительное масло, но оно не намного отличается от соевого масла. Ну, по вкусу, может быть, другое. Подсолнечное масло немногим отличается от других растительных масел. Оливковое более ценное, конечно. Но есть кукурузное масло. Все это источники растительных фитостеринов, полиненасыщенных жирных кислот», — пояснил Эллер.
При этом специалист по питанию подчеркнул, что любые жиры в каждодневной диете стоит сокращать.
«Надо есть нежирные сорта мяса, больше овощей. Переживете вы, если в рационе снизится некоторое количество подсолнечного масла. В сбалансированной диете, которая применяется, в том числе, в клинике лечебного питания Института питания, растительное масло занимает очень незначительную часть», — напомнил завлабораторией Федерального исследовательского центра питания.
В августе Росстат отметил рост цен на сахар.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 099 / сут.
Умерли
17 993+122 / сут.
Выздоровели
850 тыс.+6 772 / сут.
- «Отсидит два года и выйдет». Жириновский о будущем Михаила Ефремова
- Омские врачи назвали поставленный Навальному в Германии диагноз «фантастикой»
- В Ливии сбит МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
- Ефремова поместят в СИЗО на карантин
- Меркель рассказала, когда ЕС отреагирует на ситуацию с Навальным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru