Россиян предупредили о скором подорожании подсолнечного масла и семечек
Из-за неблагоприятных погодных условий в России ожидается серьёзный неурожай подсолнечника, что приведёт к «взрывному» росту цен на подсолнечное масло и семечки, утверждают аналитики «СовЭкона».
Сокращение производства ожидается в Центральной России и Поволжье, а также в Южном и Северо-Кавказском округах, пострадавших от засухи. Сбор подсолнечника в этом году будет на 23% ниже, чем в прошлом, говорят специалисты.
Как пишет РБК со ссылкой на подсчёты «СовЭкона», средняя цена на подсолнечник в России на прошлой неделе составляла 22575 рублей за тонну, а в ближайшей перспективе может вырасти минимум на 20%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru