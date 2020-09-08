Россиян предупредили о скором подорожании подсолнечного масла и семечек

Из-за неблагоприятных погодных условий в России ожидается серьёзный неурожай подсолнечника, что приведёт к «взрывному» росту цен на подсолнечное масло и семечки, утверждают аналитики «СовЭкона».

Сокращение производства ожидается в Центральной России и Поволжье, а также в Южном и Северо-Кавказском округах, пострадавших от засухи. Сбор подсолнечника в этом году будет на 23% ниже, чем в прошлом, говорят специалисты.

Как пишет РБК со ссылкой на подсчёты «СовЭкона», средняя цена на подсолнечник в России на прошлой неделе составляла 22575 рублей за тонну, а в ближайшей перспективе может вырасти минимум на 20%.

