Аналитик о ценах на нефть: Трясти будет до июня
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН прокомментирвал снижение цены на марку Brent.
Цена нефти эталонной марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже упала ниже 17 долларов за баррель впервые с ноября 2001 года. Как сообщает РИА «Новости», в ходе торгов она снизилась на 12,62% - до 16,89 доллара за баррель.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заверил, что паниковать не надо.
«Brent и до этого падал и поднимался. Такие скачки будут еще довольно долго, как минимум, до июня. Пока наиболее напряженная обстановка на мировом рынке. Потому что сейчас очень большой переизбыток предложения: мир столько не потребляет, сколько добывается. Добыча идет по инерции, а спрос упал из-за коронавируса. И нефть идет в хранилища. Сделка ОПЕК+, которая призвана убрать эти дисбалансы, заработает только с мая», - пояснил эксперт.
Однако он признал, что для России это неприятная история.
«Наша экспортная марка Urals привязана к стоимости Brent, который торгуется на бирже. Наша на несколько долларов дешевле. Если Brent 17 долларов, то Urals – 14-15 долларов за баррель. Бюджет у нас рассчитан из 42,4 доллара. Но у нас есть подушка безопасности в виде Фонда национального благосостояния. Минфин заявлял, что при среднегодовой цене в 25 долларов за баррель мы за счет ФНБ можем жить три года. Какая будет среднегодовая цена пока непонятно, потому что в январе была выше 60, сейчас торгуется по 15 долларов. Посмотрим, что будет во втором полугодии. Это будет уже период восстановления. Мы видим, что в Китае карантин уже полностью отменен, в Европе только начинаются послабления. Во втором полугодии будет восстановление спроса, и с ним потихоньку будет расти цена», - сказал собеседник НСН.
Однако первые оценки можно будет сделать не раньше июня. «Первое подведение итогов соглашения ОПЕК+ будет в июне, как выполняется, что происходит на рынке, как восстанавливается спрос», - заключил Юшков.
Напомним, в понедельник майские фьючерсы американской марки WTI впервые в истории ушли в отрицательные значения – до минус 42 долларов за баррель.
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