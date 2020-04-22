Аналитик о ценах на нефть: Трясти будет до июня

Цена нефти эталонной марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже упала ниже 17 долларов за баррель впервые с ноября 2001 года. Как сообщает РИА «Новости», в ходе торгов она снизилась на 12,62% - до 16,89 доллара за баррель.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заверил, что паниковать не надо.

«Brent и до этого падал и поднимался. Такие скачки будут еще довольно долго, как минимум, до июня. Пока наиболее напряженная обстановка на мировом рынке. Потому что сейчас очень большой переизбыток предложения: мир столько не потребляет, сколько добывается. Добыча идет по инерции, а спрос упал из-за коронавируса. И нефть идет в хранилища. Сделка ОПЕК+, которая призвана убрать эти дисбалансы, заработает только с мая», - пояснил эксперт.