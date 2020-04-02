Добывать не бросим: Эксперт об «отрицательной» стоимости нефти Urals

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что это означает для российских производителей.

«Важно понимать, что нефть не рухнула до отрицательных значений. Российский Urals подешевел ниже $10 за баррель. Когда вы продаёте нефть с доставкой до порта потребителя, с учётом стоимости фрахта судна, тогда это становится невыгодным, и вы работаете в убыток. Это и есть то самое отрицательное значение, о котором сегодня пишут СМИ — с учётом поставки до потребителя и экспортной пошлины.

Российские компании не остановят месторождения даже с учётом этих убытков. Они будут терпеть, потому что зачастую остановить добычу и потом её вернуть бывает дороже, чем те убытки, которые они сейчас будут получать при поставке. Они, наверное, будут работать на заполнение тех ёмкостей, которые у них есть внутри страны. Больших нефтехранилищ у нас нет. Это будет стимулировать российские компании к тому, чтобы перерабатывать больше нефти внутри страны», - сказал он.

Глобальная проблема в том, что из-за карантина в связи с пандемией коронавируса в мире существенно упал спрос на нефтепродукты, констатирует Юшков. По его словам, переизбыток предложения в апреле оценивается уже в 15-20 миллионов баррелей в сутки. Перепроизводство настолько сильное, что никакой сделкой с Саудовской Аравией его не перекрыть, говорит эксперт.

«Сейчас на протяжении нескольких месяцев будет тяжёлая обстановка, и только ближе к июлю, я думаю, начнутся изменения. Китай будет восстанавливать потребление нефти, потому что там снимают карантин. Европейцы тоже пройдут этот кризис, и ближе к июню начнётся восстановление потребления нефти. За этот же период уйдут с рынка проекты, имеющие высокую себестоимость добычи: предложение сократится за счёт сланцевых проектов в США — у них высокая себестоимость. При 20-25 долларах за баррель у них ни одного рентабельного проекта нет. Они уже сократили количество буровых установок, которые добывают нефть, на 40 штук. Я думаю, к июню должен подрасти спрос, а предложение — уменьшиться», - прогнозирует собеседник НСН.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН допустил, что при нормализации спроса и предложения на рынке нефти цен могу резко пойти вверх. Высокие цены на нефть сейчас необходимы, потому что производство нефти во всём мире стоит дорого, подчеркнул он.

