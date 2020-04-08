Новости за ночь: СМИ назвали сумму «денежной подушки» РФ
Финансовые запасы России приблизилось к 18 трлн рулей. Как пишет РБК, накопленные ликвидные активы правительства России - это ликвидные активы федерального правительства — рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти в банках и Центробанке (15,3 трлн руб) и активы региональных правительств.
За март денежные запасы федеральных органов могли вырасти еще как минимум на 1,2 трлн руб. в связи с ослаблением рубля.
Ura.ru уточняет, накопленная ликвидность включает, в основном, валютные средства Фонда национального благосостояния и валюту, а также рублевые остатки на счетах федерального бюджета и внебюджетных государственных фондов.
Но даже с такими запасами россиянам следует готовиться к наступлению нового кризиса и затягиванию поясов, заявил в эфире НСН экономист, первый министр экономики новой России Андрей Нечаев.
«Сейчас ситуация с коронавирусом и её экономические последствия, с моей точки зрения, могут подхлестнуть наступление рецессии в мировой экономике, и она начнётся раньше. Для России ситуация усугубляется драматическим падением цен на нефть после разрыва сделки с ОПЕК, что в её случае может ещё более приблизить кризис. По опыту прошлых кризисов, у нас падение основных макроэкономических показателей оказывается более глубоким, чем в развитых странах. С учётом сырьевой зависимости экономики, опережающего и более глубокого падения цен именно на сырьевые товары на мировых рынках. Я думаю, действительно надо готовиться вертеть лишнюю дырочку в ремне», - отметил он.
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