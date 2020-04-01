Новости за ночь: С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что индексация социальных пенсий затронет порядка 4 млн человек. Бюджету это обойдется в 21,7 млрд рублей, сообщает РЕН ТВ.

В Пенсионном фонде РФ 27 марта сообщили, что россияне досрочно получат пенсии и пособия за апрель в связи с установленной нерабочей неделей с 30 марта по 3 апреля.

Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова заявила, что пенсии и социальные выплаты граждан России будут проиндексированы вне зависимости от колебаний курса рубля.

