Новости за ночь: С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%. Эта мера также коснется пенсий участников Великой Отечественной войны, лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военных, которые проходили службу по призыву, и членов их семей, сообщает RT.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что индексация социальных пенсий затронет порядка 4 млн человек. Бюджету это обойдется в 21,7 млрд рублей, сообщает РЕН ТВ.
В Пенсионном фонде РФ 27 марта сообщили, что россияне досрочно получат пенсии и пособия за апрель в связи с установленной нерабочей неделей с 30 марта по 3 апреля.
Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова заявила, что пенсии и социальные выплаты граждан России будут проиндексированы вне зависимости от колебаний курса рубля.
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