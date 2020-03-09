Пенсии и соцвыплаты проиндексируют, несмотря на обвал курса рубля

Бибикова, отметила, что, таким образом, будут реализованы положения, которые планируется закрепить в Конституции.

Также сенатор подчеркнула, что снижения реальных доходов в связи с падением рубля россиянам опасаться не надо.

Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН рассказал, почувствуют ли рядовые россияне на себе падение цен на нефть.

«Падение цены на нефть до 42 долларов за баррель на гражданах РФ не скажется никак, если они не собираются получать дивиденды от крупных нефтяных компаний. Если они живут на бюджет или около бюджета, на них это не повлияет никак, потому что все деньги, которые государство получает от цены на нефть свыше 42,2 долларов за баррель остаются в бюджете и никому не достаются. Это правило абсолютно гнусно и омерзительное, но в данном случае оно работает. То есть, не надо дергаться – падение цен на нефть – это не про нас», - успокоил собеседник НСН.

