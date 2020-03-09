Пенсии и соцвыплаты проиндексируют, несмотря на обвал курса рубля
Пенсии и социальные выплаты граждан России будут проиндексированы вне зависимости от колебаний курса рубля, заявила зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова. Об этом информирует РИА Новости.
«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться», — сообщила сенатор.
Бибикова, отметила, что, таким образом, будут реализованы положения, которые планируется закрепить в Конституции.
Также сенатор подчеркнула, что снижения реальных доходов в связи с падением рубля россиянам опасаться не надо.
Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН рассказал, почувствуют ли рядовые россияне на себе падение цен на нефть.
«Падение цены на нефть до 42 долларов за баррель на гражданах РФ не скажется никак, если они не собираются получать дивиденды от крупных нефтяных компаний. Если они живут на бюджет или около бюджета, на них это не повлияет никак, потому что все деньги, которые государство получает от цены на нефть свыше 42,2 долларов за баррель остаются в бюджете и никому не достаются. Это правило абсолютно гнусно и омерзительное, но в данном случае оно работает. То есть, не надо дергаться – падение цен на нефть – это не про нас», - успокоил собеседник НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Стали известны самые популярные сферы деятельности самозанятых россиян
- Прокуратура Нидерландов назвала статьи обвинения по делу малазийского MH17
- В Сети появился снимок улыбающегося в тюрьме Роналдиньо
- В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
- Курс доллара достиг 75 рублей, а евро - 85 рублей