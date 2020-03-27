Россияне досрочно получат апрельские пенсии и пособия
Россияне досрочно получат пенсии и пособия за апрель в связи с установленной нерабочей неделей с 30 марта по 3 апреля. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Пенсионный фонд РФ.
Отмечается, что ПФР уже перечислил деньги банкам и «Почте России» для выплат. Как пишет агентство, сумма перечисления 26 марта составила 113,2 млрд рублей, из которых 17,7 млрд рублей на выплату ветеранам к 75-летию Победы. Деньги будут выплачены с 30 марта по 8 апреля.
Также 27 марта кредитным организациям было перечислено 356 млрд рублей на выплаты с 1 по 12 апреля и "Почте России" на выплаты с 9 по 12 апреля.
Ранее глава Минтруда России Антон Котяков призвал региональные власти автоматически продлевать выплату социальных пособий россиянам на фоне распространения коронавируса.
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