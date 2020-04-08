Forbes составил рейтинг «обедневших» российских миллиардеров

Партнер Михельсона по «Новатэку» и «Сибуру» Геннадий Тимченко стал «беднее» на 5,7 млрд долларов. На третьем месте владелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который потерял 5,5 млрд долларов.



В пятерку попали владелец «Северстали» Алексей Мордашов (-3,7 млрд долларов) и крупнейший акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (-3,2 млрд долларов).



В список также вошли акционер «Лукойла» Леонид Федун (-2,3 млрд долларов), акционер «Альфа Групп» Михаил Фридман (-2 млрд долларов).



Владелец ММК Виктор Рашников, бизнесме Михаил Гуцериев, совладелец СУЭК и «Еврохим» Андрей Мельниченко и собственник En+ и группы «ГАЗ» Олег Дерипаска за год потеряли 1,3-1,6 млрд долларов.



Ранее стало известно, что самым богатым россиянином стал совладелец «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием 19,7 млрд долларов, сообщает Ura.ru

