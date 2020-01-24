Новости за ночь: Названы компании, выигравшие от смены правительства
Акции ряда российский компаний показали значительный рост после смены правительства России. По мнению агентство Bloomberg, они только выиграли от перемен и рост продолжится.
Речь идет о торговых компаниях «Детский мир», «Магнит», Сбербанке, Тинькофф банке, Магнитогорском металлургическом комбинат, отмечает Ura.ru. По мнению аналитиков, потенциальный рост этих компаний связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.
Отмечается, что например, акции «Детского мира» за неделю после смены правительства, с 15 по 23 января, подросли на 11%. Специалисты утверждают, что причина – в заявленных планах президента и правительства об увеличении поддержки семьям и бедным. Акции «Магнита» увеличились за это время на 8%. Аналитики объясняют подорожание компании с этими же причинами, сообщает телеканал «360».
Ранее министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал предложения президента Владимира Путина о дополнительном стимулировании рождаемости в стране. В ходе послания Федеральному собранию предложил выплачивать маткапитал за рождение первого ребенка. Он будет эквивалентен нынешней сумме. Выплаты при рождении второго ребенка увеличатся на 616 тысяч рублей, а при появлении на свет третьего ребенка государство будет вносить 450 тысяч рублей в тело ипотечного кредита. В свою очередь Сиуланов заявил, что дополнительные расходы бюджета на эти меры поддержки составят до 450 млрд рублей.
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