Новости за ночь: Названы компании, выигравшие от смены правительства

Отмечается, что например, акции «Детского мира» за неделю после смены правительства, с 15 по 23 января, подросли на 11%. Специалисты утверждают, что причина – в заявленных планах президента и правительства об увеличении поддержки семьям и бедным. Акции «Магнита» увеличились за это время на 8%. Аналитики объясняют подорожание компании с этими же причинами, сообщает телеканал «360».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал предложения президента Владимира Путина о дополнительном стимулировании рождаемости в стране. В ходе послания Федеральному собранию предложил выплачивать маткапитал за рождение первого ребенка. Он будет эквивалентен нынешней сумме. Выплаты при рождении второго ребенка увеличатся на 616 тысяч рублей, а при появлении на свет третьего ребенка государство будет вносить 450 тысяч рублей в тело ипотечного кредита. В свою очередь Сиуланов заявил, что дополнительные расходы бюджета на эти меры поддержки составят до 450 млрд рублей.



