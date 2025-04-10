Зеленский ответил Бессенту, что Украина — не третьесортная страна
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не стал подписывать сделку по полезным ископаемым с США, которую 12 февраля привез в Киев глава американского Минфина Скотт Бессент из-за его подхода к переговорам по этому вопросу, сообщает издание «Суспiльне».
Лидер Украины заявил, что Бессент «ожидал другого диалога», однако отметил, что не считает Украину «третьесортной страной», поэтому общение должно быть на равных.
Так Зеленский ответил на слова Бессента о том, сорвал «самую простую сделку».
Ранее глава Минфина США заявил, что Зеленский сорвал «самую легкую в мире» сделку, когда вступил в перепалку в Белом доме. Он вступил в перепалку в Белом доме, сорвал подписание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru