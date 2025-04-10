Зеленский ответил Бессенту, что Украина — не третьесортная страна

Лидер Украины заявил, что Бессент «ожидал другого диалога», однако отметил, что не считает Украину «третьесортной страной», поэтому общение должно быть на равных.

Так Зеленский ответил на слова Бессента о том, сорвал «самую простую сделку».

Ранее глава Минфина США заявил, что Зеленский сорвал «самую легкую в мире» сделку, когда вступил в перепалку в Белом доме. Он вступил в перепалку в Белом доме, сорвал подписание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

