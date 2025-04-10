Россияне в мае отдохнут два раза по четыре дня

Россияне смогут отдохнуть восемь дней в праздники в мае, сообщает РИА Новости.

Россиян предупредили о росте цен на алкоголь к майским праздникам

Их ожидает отдых с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. 1 мая и 9 мая — выходные праздничные дни, приуроченные к Дню труда и Дню Победы.

Ранее в Госдуме предложили ввести шашлычное эмбарго в преддверии майских праздников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ОтдыхМайские Праздники

Горячие новости

Все новости

партнеры