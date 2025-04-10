Российские вертолеты Ми-28НМ уничтожают ВСУ ракетами ЛМУР

С их помощью ликвидирована украинская командная позиция, которая контролировала действия беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, прямое попадание ЛМУР в крышу многоэтажки привело к полному разрушению объекта, эксплуатируемого украинской армией.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил живую силу и бронированную технику украинских войск в курском приграничье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

