Силуанов подсчитал расходы на предложенные Путиным демографические меры
Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал предложения Путина о дополнительном стимулировании рождаемости в стране.
Ранее глава государства в ходе послания Федеральному собранию предложил выплачивать маткапитал за рождение первого ребенка. Он будет эквивалентен нынешней сумме.
Выплаты при рождении второго ребенка увеличатся на 616 тысяч рублей, а при появлении на свет третьего ребенка государство будет вносить 450 тысяч рублей в тело ипотечного кредита (при наличии жилищного кредита).
В свою очередь Сиуланов заявил, что дополнительные расходы бюджета на эти меры поддержки составят до 450 млрд рублей.
«По нашим оценкам, это от 400 до 450 млрд рублей в текущем году дополнительная нагрузка на бюджетные расходы», - цитирует министра RT.
Также в ходе послания Путин предложил ввести выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. На них смогут претендовать семьи, чей доход на одного человека не превышает одного прожиточного минимума, отмечает Газета.ру
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