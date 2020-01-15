Силуанов подсчитал расходы на предложенные Путиным демографические меры

Выплаты при рождении второго ребенка увеличатся на 616 тысяч рублей, а при появлении на свет третьего ребенка государство будет вносить 450 тысяч рублей в тело ипотечного кредита (при наличии жилищного кредита).

В свою очередь Сиуланов заявил, что дополнительные расходы бюджета на эти меры поддержки составят до 450 млрд рублей.

«По нашим оценкам, это от 400 до 450 млрд рублей в текущем году дополнительная нагрузка на бюджетные расходы», - цитирует министра RT.

Также в ходе послания Путин предложил ввести выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. На них смогут претендовать семьи, чей доход на одного человека не превышает одного прожиточного минимума, отмечает Газета.ру

