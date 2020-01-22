Путин призвал бедные семьи написать заявления на детские пособия

Семьи с доходами, не превышающими один прожиточный минимум на человека, должны до 31 декабря подать документы для получения ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Об этом в среду сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в липецком городе Усмань.

Российский лидер уточнил, что начисления пойдут, начиная с 1 января 2020 года. По его словам, нормативная база будет выработана к июлю.

«Главное для людей - не пропустить 31 декабря текущего года. Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат за весь год», - цитирует президента «Интепрфакс».

Такие семьи ежемесячно смогут получать половину прожиточного минимума ребенка. В среднем по стране эта сумма составляет 5,5 тыс. рублей.