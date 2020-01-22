Путин призвал бедные семьи написать заявления на детские пособия

22 января 202014:21

Семьи с доходами, не превышающими один прожиточный минимум на человека, должны до 31 декабря подать документы для получения ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Об этом в среду сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в липецком городе Усмань.

Российский лидер уточнил, что начисления пойдут, начиная с 1 января 2020 года. По его словам, нормативная база будет выработана к июлю.

«Главное для людей - не пропустить 31 декабря текущего года. Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат за весь год», - цитирует президента «Интепрфакс».

Такие семьи ежемесячно смогут получать половину прожиточного минимума ребенка. В среднем по стране эта сумма составляет 5,5 тыс. рублей.

Президентское послание на полтриллиона

Путин также отметил, что если этой суммы будет недостаточно, чтобы повысить уровень благосостояния в таких семьях, то в следующем году она будет пересмотрена и составит 11 тыс. рублей.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов в эфире НСН призвал не обращать внимания на критиков мер поддержки российских семей. Так он прокомментировал общественную дискуссию, которая возникла после озвученных президентом России Владимиром Путиным мер поддержки семей с детьми в Послании Федеральному Собранию РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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