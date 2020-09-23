Раскрыто содержание ультиматума, вынудившего Тихановскую уехать из Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская была поставлена «перед очень жёстким выбором», рассказала её пресс-секретарь Анна Красулина в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».

«Этот выбор включал, либо ее (Тихановской – прим. НСН) дети будут расти сиротами, либо она покинет страну», - цитирует Красулину издание Tut.by.

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Отметим, что муж Тихановской, который изначально и должен был баллотироваться в президенты, с конца мая находится в СИЗО. Его обвиняют по уголовным статьям о приготовлении к массовым беспорядкам, разжигании вражды в адрес силовиков и воспрепятствовании проведению выборов.

По официальным данным белорусских властей, Тихановская с результатом в 10% проиграла выборы действующему главе государства Александру Лукашенко. Она и её сторонники не признали результаты, считая их сфальсифицированными. Тихановская принесла жалобу в ЦИК и на какое-то время перестала выходить на связь. После в Сети было опубликовано её видеообращение, в котором она, явно читая текст по бумажке, просила людей соблюдать закон и не выходить на площади.

Позже выяснилось, что видеообращение было записано в здании белорусского ЦИК. Глава комиссии Лидия Ермошина рассказала журналистам, что оставила Тихановскую в своём кабинете с адвокатом и «двумя высокопоставленными сотрудниками органов правоохранения».

Сейчас Тихановская находится в Литве.

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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:ОппозицияБелоруссияСветлана Тихановская
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