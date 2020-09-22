Слова или деньги? Политолог рассказал, как ЕС поможет Тихановской

«Я бы не стал называть Тихановскую надежным источником информации о происходящем за пределами Белоруссии», - сказал Зимовский.

Он также подчеркнул, что помощь ЕС может быть самой разнообразной – это и словесная поддержка протестующих, и принятие различных деклараций, что делает Европарламент.

«Но реальная власть находится у Еврокомиссии, а главы МИД ЕС до сих пор не могут принять санкции против Белоруссии, хотя ими угрожают с 10 августа. Поэтому, поскольку все решения о помощи ЕС, особенно денежной, являются консенсусными, то добиться такой помощи будет сложно – если одна страна возражает, то никакой помощи не будет», - отметил эксперт.

По его словам, финансовая помощь если и придет после смены власти в Белоруссии, то эти деньги получит новая команда, которая и займется освоением этих бюджетов.

В Белоруссии массовые протесты против фальсификации выборов начались 9 августа сразу после объявления результатов голосования. По данным ЦИК, победу на президентских выборах одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.

