Слова или деньги? Политолог рассказал, как ЕС поможет Тихановской
Эксперт по Белоруссии рассказал в эфире НСН, получит ли Тихановская от ЕС настоящие деньги.
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что договорилась о пакете помощи со стороны Евросоюза после «демократических перемен» в стране. Накануне политик была в Брюсселе, где встречалась с министрами иностранных дел стран ЕС, а также членами Европарламента.
Политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН выразил сомнения в том, что эта помощь будет оказана.
«Я бы не стал называть Тихановскую надежным источником информации о происходящем за пределами Белоруссии», - сказал Зимовский.
Он также подчеркнул, что помощь ЕС может быть самой разнообразной – это и словесная поддержка протестующих, и принятие различных деклараций, что делает Европарламент.
«Но реальная власть находится у Еврокомиссии, а главы МИД ЕС до сих пор не могут принять санкции против Белоруссии, хотя ими угрожают с 10 августа. Поэтому, поскольку все решения о помощи ЕС, особенно денежной, являются консенсусными, то добиться такой помощи будет сложно – если одна страна возражает, то никакой помощи не будет», - отметил эксперт.
По его словам, финансовая помощь если и придет после смены власти в Белоруссии, то эти деньги получит новая команда, которая и займется освоением этих бюджетов.
В Белоруссии массовые протесты против фальсификации выборов начались 9 августа сразу после объявления результатов голосования. По данным ЦИК, победу на президентских выборах одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.
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