Новости за ночь: Бизнес-омбудсмен сообщил Мишустину об угрозе волны банкротств
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил о системной проблеме с выдачей льготных кредитов для бизнеса. Соответствующее письмо он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.
В нем бизнес-омбудсмен предупредил, что ситуация может обернуться массовыми банкротствами предпринимателей.
Связано это с тем, что одним из условий сохранения льготной ставки по кредиту является сохранение численности работников заемщика на определённую дату. Бизнесмены полагали, что речь идёт о 1 июня 2020 года. Однако к моменту обращения бизнесменов за кредитами в банки, те имели данные о численности работников лишь на 1 мая, а предприниматели к июню в силу разных обстоятельств сократили численность работников более чем на 20% по сравнению с апрелем.
Итогом этого может стать то, что кредиты бизнесмены получат не под 2% годовых, а под 15%, передает телеканал «360».
По словам Титова, и без того пострадавшие из-за пандемии предприниматели могут пострадать еще больше, сообщает news.ru.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН ранее заявил, что меры поддержки экономики во время карантина были абсолютно недостаточны.
«Как известно, меньше, чем в большинстве развитых стран. Мне казалось правильным с самого начала оказать прямую финансовую поддержку и особо нуждающимся гражданам и бизнесу, в первую очередь, малому и среднему. В части граждан это было реализовано, но в очень малой степени, в основном через пособие на детей и повышение пособий по безработице. Что касается поддержки бизнеса, она носила в основном непрямой характер – отсрочка по налогам, по арендной плате. И весьма скромное пособие на выплату зарплат. Сейчас опросы бизнеса показывают, что он стонет: рано или поздно отсрочки по кредитам и арендной плате придется гасить. 40% бизнеса говорит, что у них нет средств платить налоги»,- указал Нечаев.
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