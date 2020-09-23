Новости за ночь: Бизнес-омбудсмен сообщил Мишустину об угрозе волны банкротств

Связано это с тем, что одним из условий сохранения льготной ставки по кредиту является сохранение численности работников заемщика на определённую дату. Бизнесмены полагали, что речь идёт о 1 июня 2020 года. Однако к моменту обращения бизнесменов за кредитами в банки, те имели данные о численности работников лишь на 1 мая, а предприниматели к июню в силу разных обстоятельств сократили численность работников более чем на 20% по сравнению с апрелем.

Итогом этого может стать то, что кредиты бизнесмены получат не под 2% годовых, а под 15%, передает телеканал «360».

По словам Титова, и без того пострадавшие из-за пандемии предприниматели могут пострадать еще больше, сообщает news.ru.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН ранее заявил, что меры поддержки экономики во время карантина были абсолютно недостаточны.

«Как известно, меньше, чем в большинстве развитых стран. Мне казалось правильным с самого начала оказать прямую финансовую поддержку и особо нуждающимся гражданам и бизнесу, в первую очередь, малому и среднему. В части граждан это было реализовано, но в очень малой степени, в основном через пособие на детей и повышение пособий по безработице. Что касается поддержки бизнеса, она носила в основном непрямой характер – отсрочка по налогам, по арендной плате. И весьма скромное пособие на выплату зарплат. Сейчас опросы бизнеса показывают, что он стонет: рано или поздно отсрочки по кредитам и арендной плате придется гасить. 40% бизнеса говорит, что у них нет средств платить налоги»,- указал Нечаев.

