Одной нефтянкой сыт не будешь. Крупнейшим российским компаниям повысят налоги
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подтвердил намерение правительства увеличить налогообложение ряда доходных отраслей
Налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов со следующего года планируется повысить в 3,5 раза. Такая мера может привести к росту платежей на 90 млрд рублей в год. Эта инициатива Минфина стала громом средь ясного неба для целого ряда крупнейших российских компаний.
Те, кому на эту сумму предстоит пополнить федеральный бюджет, как можно догадаться, в восторг от такого начала дня не пришли. Большой бизнес бросился защищаться: Российский союз промышленников и предпринимателей написал письмо главе кабинета министров Михаилу Мишустину с просьбой не поддерживать предложение Минфина. Действия министерства нарушают обещание президента Владимира Путина сохранять налоговую стабильность и ведут к провалу ряда национальных проектов, - говорится в обращении.
Кроме того, рост налогов вместо господдержки и долгосрочной стабильности, по мнению капитанов российского бизнеса, несет высокие экономические и социальные риски вплоть до закрытия предприятий, увольнений и сокращения программ корпоративной социальной ответственности и благотворительности.
Но письмо РСПП осталось гласом вопиющего в пустыне. Премьер Михаил Мишустин подтвердил планы правительства. В частности, по его словам, будет увеличено налогообложение ряда доходных отраслей, модифицированы параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов, пересмотрены льготы в нефтегазовом секторе, повышена плата за пользование природными ресурсами, ставки акцизов на табачную продукцию будут подняты выше инфляции, заявил Мишустин на заседании кабмина.
И привел неожиданное объяснение:
«Некоторые заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика», - сказал Мишустин.
Первыми от такого повышения налогов могут пострадать такие отраслевые гиганты как «Норильский никель», «Русал», НЛМК, «Фосагро», «Еврохим», отмечает «Коммерсант». Вернее, пострадали сразу, как только стало известно об инициативе Минфина: на Мосбирже котировки акций российских металлургических компаний тут же упали. Лидерами падения стали акции «Русала» и «Норникеля», подешевевшие на 2,7% и 2,2%.
Бог бы с ними, с сигаретами – в конце концов, повышение акциза на них это еще и борьба с пагубной привычкой. Но в случае с другими озвученными изменениями в налогообложении, подтвержденными премьером, к предупреждениям РСПП, возможно, стоило бы прислушаться: налоги еще не собрали, а капитализация уже потеряна.
И, кстати, как все-таки быть с обещанием президента про налоговую стабильность?
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