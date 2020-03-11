Новости за ночь: Аналитики предупредили о приближении финансового кризиса в РФ
Рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) индекс финансового стресса в России достиг 3,12 пункта. Это выше порогового значения в 2,5 пункта, которое является границей перехода системы в состояние кризиса, пишет РБК.
Распространение коронавируса нового типа и прекращение сделки ОПЕК+ по заморозке нефтедобычи привели к падению цен на нефть. В свою очередь, этот фактор привёл к ослаблению рубля и снижению котировок на российском фондовом рынке, отмечают аналитики.
В то же время переход индекса финансового стресса через 2,5 пункта не обязательно означает наступление финансового кризиса, говорят в АКРА. Там напоминают, что подобный рост индекс отмечался в начале 2016 года, но кризиса не последовало. Так что пока речь идёт о повышенной вероятности «кризисного» сценария.
Экономист Никита Кричевский в эфире НСН высказал мнение, что в новых экономических условиях государству следует освободить наименее обеспеченных россиян от подоходного налога, а также объявить налоговые и процентные каникулы по потребительским кредитам.
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