Новости за ночь: Аналитики предупредили о приближении финансового кризиса в РФ

Распространение коронавируса нового типа и прекращение сделки ОПЕК+ по заморозке нефтедобычи привели к падению цен на нефть. В свою очередь, этот фактор привёл к ослаблению рубля и снижению котировок на российском фондовом рынке, отмечают аналитики.

В то же время переход индекса финансового стресса через 2,5 пункта не обязательно означает наступление финансового кризиса, говорят в АКРА. Там напоминают, что подобный рост индекс отмечался в начале 2016 года, но кризиса не последовало. Так что пока речь идёт о повышенной вероятности «кризисного» сценария.

Экономист Никита Кричевский в эфире НСН высказал мнение, что в новых экономических условиях государству следует освободить наименее обеспеченных россиян от подоходного налога, а также объявить налоговые и процентные каникулы по потребительским кредитам.

