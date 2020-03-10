Минфин не ожидает рецессии в экономике, несмотря на падение нефти и рубля

Министерство финансов не ожидает рецессии в экономике Российской Федерации, а также серьезного выпадения ненефтегазовых доходов бюджета в текущем году в связи с падением цен на нефть и обесцениванием рубля к доллару и евро. Такой прогноз озвучил замглавы Минфина Владимир Колычев, передает РИА Новости.

Он пояснил, что для компенсации рисков выпадения ненефтегазовых доходов предусмотрен специальный бюджетный механизм. Он носит название «условно утвержденные расходы». На 2020 год они составляют 2,5% расходов - 0,5 триллиона рублей, на 20121 год – 5%, это около 1 триллиона рублей.

Как подчеркнул Колычев, столь высокие выпадающие ненефтегазовые доходы могут иметь место исключительно в результате очень серьезной рецессии, а в Минфине, по его словам, такого падения ВВП никто не прогнозирует.

Последний раз рецессия в российской экономике наблюдалась в кризис 2014-2015 годов, она закончилась весной 2016 года.

