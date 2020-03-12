Новости за ночь: Аналитики предсказали доллар по 80 рублей из-за пандемии

По мнению главного экономиста консалтинговой компании ПФ «Капитал» Евгения Надоршина, обвалятся и нефтяные котировки. Если накануне нефть Brent стоила $36 за баррель, то теперь имеет все шансы подешеветь и до $20, считает он.

Такая динамика повлечёт за собой ослабление рубля. По оценкам аналитиков, курс доллара может достичь 80 рублей, говорится в материале.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил в эфире НСН, что ситуация с коронавирусом может подхлестнуть наступление рецессии в мировой экономике. С учётом зависимости от цен на нефть в России падение основных макроэкономических показателей оказывается более глубоким, чем в развитых странах, отметил он.

