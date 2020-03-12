Новости за ночь: Аналитики предсказали доллар по 80 рублей из-за пандемии
Решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявить о пандемии коронавируса Covid-2019 заставит фондовые рынки пережить «чёрный четверг» - начнутся массовые распродажи на биржах. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» аналитики.
По мнению главного экономиста консалтинговой компании ПФ «Капитал» Евгения Надоршина, обвалятся и нефтяные котировки. Если накануне нефть Brent стоила $36 за баррель, то теперь имеет все шансы подешеветь и до $20, считает он.
Такая динамика повлечёт за собой ослабление рубля. По оценкам аналитиков, курс доллара может достичь 80 рублей, говорится в материале.
Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил в эфире НСН, что ситуация с коронавирусом может подхлестнуть наступление рецессии в мировой экономике. С учётом зависимости от цен на нефть в России падение основных макроэкономических показателей оказывается более глубоким, чем в развитых странах, отметил он.
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