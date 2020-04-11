Новая сделка ОПЕК+ официально согласована

В первые два месяца после заключения сделки страны будут сокращать добычу на 10 млн баррелей в день, затем это число уменьшится до 8 млн, а в следующем 2021 году добыча сократится на 6 млн баррелей ежесуточно. Новак сообщил, что Россия готова к таким мерам.

Всего сделку заключили 23 страны, 10 из которых входят в ОПЕК (Организация стран экспортеров нефти), 10 не входят в организацию, а Иран, Венесуэла и Ливия, состоящие в ОПЕК, не обязаны сокращать объем добычи из-за затруднений во внутренней политике. Ранее сообщалось, что у президента РФ Владимира Путина и главы Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальман Аль Сауда состоялся телефонный разговор, посвященный ситуации на нефтяном рынке. Президент положительно оценил сделку и отметил, что от такого решения выиграют как потребители, так и поставщики.