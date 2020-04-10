Эксперт: Через месяц мировые хранилища нефти заполнятся

Переговоры стран ОПЕК+ по условиям сокращения объемов нефтедобычи продолжатся в пятницу, 10 апреля. Достичь сделки не удалось из-за позиции Мексики, сообщают СМИ. Участники картеля настаивали, чтобы Мексика сократила добычу на 400 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, однако министр энергетики этой страны согласна только на 100 тысяч баррелей от уровня марта — она покинула видеоконференцию.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что участники сделки вынуждены прийти к какому-то соглашению, чтобы не усугублять ситууацию. Переговоры в четверг длились почти 10 часов.

«Сложно говорить, когда будут озвучены окончательные параметры. Нынешнее соглашение предполагало расширение количества участников. США, как один из крупнейших производителей, ранее не участвовали в подобных соглашениях, все ждут, что скажут они. Ситуация беспрецедентная, очень сильное падение спроса, коронавирус повсюду, все вводят меры карантина, из-за этого самолеты не летают, машины не ездят, и столько нефти не нужно, сколько ее требовалось в нормальных обстоятельствах. Сейчас прогнозируют переизбыток в районе 15 миллионов баррелей в сутки. Все ждут, что общую проблему все будут решать сообща», - отметил он.