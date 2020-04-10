Эксперт: Через месяц мировые хранилища нефти заполнятся
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ в эфире НСН объяснил. что странам-производителям нефти следует немедленно договариваться, иначе пострадают все.
Переговоры стран ОПЕК+ по условиям сокращения объемов нефтедобычи продолжатся в пятницу, 10 апреля. Достичь сделки не удалось из-за позиции Мексики, сообщают СМИ. Участники картеля настаивали, чтобы Мексика сократила добычу на 400 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, однако министр энергетики этой страны согласна только на 100 тысяч баррелей от уровня марта — она покинула видеоконференцию.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что участники сделки вынуждены прийти к какому-то соглашению, чтобы не усугублять ситууацию. Переговоры в четверг длились почти 10 часов.
«Сложно говорить, когда будут озвучены окончательные параметры. Нынешнее соглашение предполагало расширение количества участников. США, как один из крупнейших производителей, ранее не участвовали в подобных соглашениях, все ждут, что скажут они. Ситуация беспрецедентная, очень сильное падение спроса, коронавирус повсюду, все вводят меры карантина, из-за этого самолеты не летают, машины не ездят, и столько нефти не нужно, сколько ее требовалось в нормальных обстоятельствах. Сейчас прогнозируют переизбыток в районе 15 миллионов баррелей в сутки. Все ждут, что общую проблему все будут решать сообща», - отметил он.
Собеседник НСН признал, что эпидемия коронавируса усиливает отрицательный эффект на экономики стран. Из-за карантинных мер спрос на нефть резко снизился.
«Если не решить проблему сейчас, через месяц-полтора хранилища нефти во всем мире переполнятся, и все будут вынуждены останавливать часть своего производства, потому что ее просто некуда будет девать. Сейчас надо снижать объем добычи, и вот об этом пытаются стороны договориться, Мексика не согласна на свою квоту, с ней продолжаются переговоры, и опять же не очень понятно, ставим ли мы условие к этому соглашению, что к переговорам должны присоединиться США. Очень много факторов неопределенности, много еще вопросов остается к этому соглашению, но, тем не менее, оно призвано как раз отсрочить ту дату, когда заполнятся все хранилища», - добавил эксперт.
СМИ пишут, что пока принята декларация о сотрудничестве, предполагающая трёхэтапное сокращение нефтедобычи от уровня октября 2018 года. Объёмы добычи в мае-июне могут сократить на 23% - суммарно на 10 миллионов баррелей в сутки, в июле-декабре на 8 миллионов баррелей, затем до апреля 2022 года — на 6 миллионов баррелей.
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