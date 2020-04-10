Путина удовлетворили договоренности по ОПЕК+
В Кремле считают сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти состоявшейся. Об этом заявил сегодня, 10 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран, принимавших участие (в переговорах — НСН)», - цитирует Пескова ТАСС.
При этом в Кремле подчеркнули, что не считают взятое на себя обязательство сократить добычу в России на 23% проигрышем. По словам Пескова, от этого решения выиграли все: как страны-производители, так и страны-потребители, и мировая экономика в целом.
Напомним, накануне в ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки, причем половину этого объема в равной мере разделят Россия и Саудовская Аравия.
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