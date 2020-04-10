Путин обсудил нефтяной вопрос с принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили ситуацию на рынке нефти. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Как отмечается в сообщении Кремля, обсуждались переговоры стран ОПЕК+ по поводу снижения объемов нефтедобычи. Стороны договорились о продолжении контактов по этому вопросу.
Напомним, накануне в ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки, причем половину этого объема в равной мере разделят Россия и Саудовская Аравия. Ранее в Кремле заявили, что Путин "очень положительно" оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран.
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